CENÁRIO: Medo de perder o Estado alimenta cisão na aliança

Em caráter reservado, porém, interlocutores de França reconhecem que, se o candidato tucano ao Palácio dos Bandeirantes for o ministro das Relações Exteriores, José Serra, seria difícil impedi-lo. Essa solução tem a simpatia do senador Aécio Neves. Impediria uma guerra fratricida e um racha sem precedentes no partido. No pior cenário para o PSDB, Alckmin deixaria o partido e levaria São Paulo com ele – isso inclui a capital e as maiores cidades do interior, além da maior rede de diretórios tucanos do País.

Paralelamente à movimentação do PSB, tucanos já ventilam nomes para a sucessão estadual. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, cobiça a vaga e tem se mantido perto de prefeitos tucanos paulistas. Atual vice-prefeito da capital e secretário das Prefeituras Regionais, Bruno Covas é apontado como potencial candidato. Até o prefeito João Doria é ventilado caso mantenha até lá sua popularidade.