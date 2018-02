Cenário é 'muito positivo' para Campos, diz líder do PSB O líder do PSB no Senado, Rodrigo Rollemberg (DF), afirmou nesta quinta-feira que considera o cenário "muito positivo" para o pré-candidato a presidente pelo partido, o governador Eduardo Campos (PE). A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o MDA Pesquisa, divulgada na manhã desta quinta apontou que a presidente Dilma Rousseff seria reeleita no primeiro turno no cenário da corrida ao Palácio do Planalto mais provável no momento.