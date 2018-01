Para o sociólogo Rudá Ricci, autor do livro “Lulismo – da era dos movimentos sociais à ascensão da nova classe média”, o atual governo já começou sem base social de apoio. “Antes das manifestações de março, já havia sindicalistas falando em sair do PT que se reuniam com o ex-presidente Lula. Foi ele que deu a senha para a reação dos sindicalistas, mas depois recuou”, diz.