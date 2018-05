Cenário das eleições na Bahia já está montado Apesar de ainda faltar confirmação de alguns nomes, o cenário das eleições majoritárias na Bahia, este ano, está definido. A chapa governista, montada após articulações do governador Jaques Wagner (PT), por exemplo, está montada. Seu ex-secretário da Casa Civil, o também petista Rui Costa (exonerado no último dia 1º), será o candidato ao governo pelo bloco. Para concorrer à vaga no Senado, o escolhido foi o ex-vice-governador Otto Alencar (exonerado na última sexta-feira), do PSD. O candidato a vice será o deputado João Leão (PP). Wagner não concorrerá na eleição - diz ter abdicado da disputa ao Senado para abrir espaço na chapa aos partidos aliados.