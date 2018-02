CENÁRIO: A ordem é disputar espaço no debate Em entrevista a blogueiros no início de abril, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou o recado: "Dilma tem que falar, os ministros têm que falar, temos que disputar espaço". A partir de então o Planalto pôs em marcha uma operação de comunicação em que ministros petistas se tornaram, para além de suas funções administrativas, porta-vozes de suas respectivas áreas no debate com a oposição.