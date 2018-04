Celso Pitta passa bem após operação, diz hospital

O ex-prefeito de São Paulo, Celso Roberto Pitta do Nascimento, de 62 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após se submeter a uma cirurgia para retirada de tumor intestinal realizada pelo Prof. Raul Cutait e equipe no sábado, 24. Segundo boletim do hospital, ele evolui bem e se alimenta normalmente, mas não há ainda previsão de alta. Pitta está internado desde a última quinta-feira, 22.