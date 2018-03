Celso Giglio está consciente e continua internado O deputado estadual Celso Giglio (PSDB-SP) está consciente e conversando normalmente após o acidente que sofreu no domingo, 2, na rodovia Castello Branco, em São Paulo. Segundo um assessor, o estado de saúde do deputado ainda inspira alguns cuidados por conta de uma fratura na costela. Ainda de acordo com o assessor, a expectativa é que Giglio receba alta em "um ou dois dias". Ele está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.