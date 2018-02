Celso de Mello, do STF, critica uso da 'coisa pública' O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, afirmou hoje que no Brasil "ainda, infelizmente, lamentavelmente, se evidenciam relações antagônicas e conflituosas que tendem a patrimonializar a coisa pública, confundindo-a com a esfera privada de terceiros". Celso de Mello fez a crítica, sem citar nomes nem a crise dos atos secretos no Senado, durante discurso lido no plenário do STF em homenagem ao procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, que encerra o seu segundo mandato como chefe do Ministério Público da União neste domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não escolheu o substituto de Souza.