Celso de Mello diz que já tinha decisão formada desde a semana passada

BRASÍLIA - Logo após seu voto que decidiu que vai ocorrer um novo julgamento do processo do mensalão, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a prática da Justiça é um exercício solitário e já tinha uma decisão desde a semana passada.

"Eu já estava com a minha convicção formada desde a semana passada", afirmou, em entrevista coletiva. "Eu não posso sobrepor as minhas convicções individuais sobre o estatuto constitucional que protege as liberdades fundamentais de nosso País", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o decano do STF, se isso ocorresse, "haveria uma completa subversão do regime de liberdades públicas e a aniquilação gravíssima dos direitos, garantias e liberdades essenciais que dão sentido, que dão significado e que conferem legitimação material ao Estado democrático de direito".

Questionado por um dos repórteres se sentia muito pressionado, o ministro negou. "Não, ao contrário. Este final de semana, com a única diferença do número muito grande de telefonemas, telefonemas que inundaram meu gabinete, e de um aumento considerável na minha correspondência postal e nos e-mails, não", disse. Ele ressaltou que passou um final de semana "tranquilo", que esteve até com sua filha que veio a Brasília para o aniversário de uma amiga.