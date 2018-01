Celso Daniel é sepultado em Santo André O corpo do prefeito de Santo André Celso Daniel (PT) foi sepultado nesta segunda-feira, às 18h30, no Cemitério de Vila Assunção. Antes, houve uma cerimônia fúnebre, presenciada apenas por familiares e amigos mais próximos. O acesso da imprensa e do público que acompanhou o cortejo não foi permitido. Há cerca de 15 minutos começou a cair uma forte chuva na região, o que acelerou a cerimônia de sepultamento. Familiares e amigos de Celso Daniel já deixaram o jazigo da família, de número 39. Apesar da chuva, milhares de pessoas continuam na frente do cemitério e querem entrar para prestar sua última homenagem ao prefeito, morto neste fim de semana. As pessoas que acompanhavam o enterro começaram a se retirar à medida que a chuva ficava mais forte. Ao invés de fechar o túmulo com uma tampa de concreto, foi colocada uma lona para proteger o jazigo da chuva.