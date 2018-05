Celso Amorim se filiou ao PT, afirma Berzoini No dia em que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assina sua filiação ao PMDB, o partido perde o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que se filiou ao Partido dos Trabalhadores, segundo informou o presidente do PT, Ricardo Berzoini. Amorim, que está envolvido nas negociações em torno da crise em Honduras, não tem ainda pretensão de disputar um cargo eletivo.