Célio de Castro recebe alta depois de 65 dias O prefeito de Belo Horizonte, o médico Célio de Castro (PT), de 69 anos, recebeu alta do hospital Mater Dei, Zona Sul, onde ficou internado por 65 dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e passar por uma delicada cirurgia. De acordo com os médicos, Célio retirou há três semanas a traqueostomia que o ajudava a respirar e, há poucos dias, voltou a se alimentar sem a necessidade de sonda. O prefeito, que teve comprometimentos motores e neurológicos em razão do AVC - ele ainda estaria apresentando dificuldades de fala e paralisia no lado direito do corpo -, deve dar prosseguimento ao tratamento clínico e à fisioterapia em casa. O mais provável é que Célio renove a licença médica que lhe foi concedida pela Câmara Municipal e fique por mais três meses afastado de suas funções. Assessores descartam a hipótese de que Célio, substituído pelo vice Fernando Pimentel (PT), renuncie ao cargo, baseado em um eventual atestado de incapacidade que poderia ser fornecido pelos médicos.