Celebridades assistirão discurso de Obama no Rio A plateia que assistirá ao discurso do presidente norte-americano Barack Obama no Theatro Municipal, amanhã, no centro do Rio de Janeiro, estará repleta de celebridades. O ex-jogador de futebol Pelé, os cantores Alcione, Martinho da Vila e Gilberto Gil, os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o empresário Eike Batista estão entre os espectadores citados pelo governo do Rio que devem comparecer ao evento.