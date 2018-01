Celebração encerra velório de Thomaz Bastos na Alesp

O corpo de Thomaz Bastos chegou à Assembleia por volta das 15h de quinta-feira e o velório teve a presença de várias autoridades, como a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parentes do jurista deixaram o prédio da Assembleia Legislativa por volta de 22h de ontem e retornaram às 6h de hoje. MTB, como era chamado pelos amigos, será cremado com a mesma beca que costumava usar durante as últimas décadas de sua carreira como jurista.

Ele chamava a peça de "beca da sorte" desde que a vestiu no célebre julgamento dos assassinos do líder ambientalista Chico Mendes - executado a tiros em dezembro de 1988 -, no qual atuou como assistente de acusação. Os familiares atenderam a um pedido do próprio Thomaz Bastos. O advogado morreu na manhã de ontem em São Paulo. De acordo com boletim do Hospital Sírio Libanês, ele morreu vítima de complicações pulmonares.