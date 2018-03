Ceará vai contratar US$ 112 mi para investir em turismo

Segundo a decisão, que está publicada no Diário Oficial da União desta quinta hoje, 20, o prazo de desembolso é de 3 anos, o pagamento do empréstimo será feito em 16 parcelas semestrais e consecutivas e os juros serão exigidos semestralmente e calculados sobre o saldo devedor, com base na taxa Libor, acrescidos de uma margem anual de até 2,55% ao ano.

Para formalizar a aquisição do empréstimo, o Estado do Ceará deverá celebrar contrato com a União para a concessão de contragarantias. Antes do fechamento do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado quanto a pagamentos, prestações de contas com a União e condições prévias ao primeiro desembolso do empréstimo. O Estado do Ceará tem até 540 dias para usar a autorização concedida pelo Senado.