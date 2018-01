Ceará registra primeira possível morte por dengue Maria Luiza Bezerra, de 69 anos, pode ter sido o primeiro caso de morte por dengue hemorrágica deste ano, no Ceará. Ela chegou ao hospital Gastroclínica, em Fortaleza, na segunda-feira da semana passada, dia 21, pouco antes das 14h20, desacordada e com pressão muito baixa. Às 18h30 do mesmo dia, morreu. O exame sorológico feito pelo laboratório Emílio Ribas confirmou a morte por dengue. Mas o caso ainda está sendo investigando pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Não há previsão para ser divulgado o resultado. O Ceará está enviando 81 agentes para conter o avanço do vírus tipo três (Den 3) no Rio de Janeiro. A população cearense está reclamando, mas o coordenador da Funasa, Wellington Oliveira, garante que o empréstimo não prejudicará os trabalhos de combate ao mosquito no Estado. Ano passado, o Ceará foi o segundo Estado em número de casos de dengue hemorrágica, com 78 confirmações, sendo que oito pacientes morreram. Ficou atrás apenas do Rio de Janeiro. Com a possibilidade de introdução do sorotipo Den 3 aumentando o risco de epidemia, a Sesa está implementando a vigilância virológica, feita a partir da coleta de sangue e até o terceiro dia do início dos sintomas.