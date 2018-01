CDHU encerra campanha para renegociar dívidas Termina neste sábado a campanha de renegociação com mutuários inadimplentes promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A empresa espera que 80% dos 105 mil mutuários convocados acertem suas dívidas. Até a última terça-feira, aproximadamente 75 mil mutuários (71% dos convocados) já haviam regularizado a situação. Com a inadimplência, a companhia deixa de faturar R$ 6 milhões por mês. Conforme o superintendente de Finanças da CDHU, Wagner Linhares, os 75 mil contratos renegociados até terça-feira já garantiram o retorno de R$ 2,7 milhões mensais para o caixa da autarquia. "Mas ainda podemos chegar a R$ 4 milhões", disse à Agência Estado. Para tanto, Linhares conta com o resultado dos últimos dias da campanha. Além disso, muitas conversas já iniciadas devem ser concluídas, como as que tratam da exclusão de cotas-parte (pessoas que compunham a renda declarada no contrato). Esse grupo responde por aproximadamente 10 mil mutuários já atendidos. Contudo, o retorno financeiro dessas renegociações só será contabilizado quando a documentação do mutuário estiver em ordem. Recebíveis Os contratos revistos somam R$ 106 milhões em recebíveis imobiliários, com vencimento de até 420 meses (35 anos). Para Linhares, trata-se de um dado importante, porque a revisão das dívidas permite que a CDHU passe novamente a contar com esse dinheiro a longo prazo. "O valor é suficiente para a construção de mais 5,3 mil unidades", afirmou. A carteira total de recebíveis imobiliários da companhia é de R$ 3 bilhões. Linhares informou que, além dos 75 mil convocados que já compareceram aos postos de atendimento, outros 20 mil mutuários procuraram voluntariamente a CDHU para rever a situação. Embora não estejam inadimplentes, essas pessoas aproveitaram a oportunidade para resolver pendências contratuais ou pedir a revisão das parcelas, alegando perda de renda. Invasões O superintendente considera remota a possibilidade de renegociar 100% das dívidas. "Estimamos que 15 mil a 20 mil casas não regularizarão o contrato", disse. Parte delas, porque os mutuários não procurarão os postos de atendimento. Outra parcela, porque os imóveis já foram abandonados pelos compradores e invadidos por terceiros. Linhares frisou que, após sábado, os contratos inadimplentes serão encaminhados para a Justiça. A CDHU pedirá a reintegração de posse dos imóveis, para repassá-los a outros interessados. A campanha de renegociação foi lançada em 22 de outubro. Há 13 postos fixos instalados nas delegacias regionais da CDHU, atendendo o público. A autarquia também disponibilizou postos volantes, que percorreram cidades com, no mínimo, 20 mutuários inadimplentes.