CDES: Dilma enaltece avanços na responsabilidade fiscal A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira, 16, durante discurso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que o País deu passos substantivos com o pacto de responsabilidade fiscal. Para a presidente, os acordos fechados com os partidos para que não se criasse novas contas a serem pagas pelo Orçamento foi fundamental. "Acredito que foi muito importante o acordo efetuado com garantias de lideranças com os partidos da base aliada que assinaram um termo de responsabilidade de que não se aumentariam despesas de forma a garantir a estabilidade fiscal do país", relatou Dilma. "Nós conseguimos também uma série de avanços no sentido de reforçar a robustez fiscal e o combate a inflação", disse.