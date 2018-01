CCJ vota projeto contra quilombos A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara marcou para hoje - véspera do Dia da Consciência Negra - a votação do projeto do deputado Valdir Colatto (PMDB-SC) que derruba o decreto presidencial n.º 4887. Assinado em 2003, o decreto regulamenta a titulação e a demarcação de territórios quilombolas. Segundo o deputado, ele ameaça o direito constitucional de propriedade privada, criando a possibilidade de auto-titulação. Colatto será um dos principais alvos dos ataques de organizações do movimento negro, que vão se reunir em Brasília,amanhã, para comemorar a data.