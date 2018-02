CCJ rejeita convocação de Dilma para falar sobre Lina Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitaram hoje os requerimentos de convocação e de convite à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para prestar novo depoimento a respeito do suposto encontro que teria tido em outubro do ano passado, no Palácio do Planalto, com a então secretária da Receita Federal Lina Vieira. Na ocasião, segundo Lina, a ministra lhe teria pedido para apressar a investigação do Fisco sobre atividades do empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).