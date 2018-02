CCJ do Senado veta divulgação de doação de campanha Em uma votação apertada, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitaram nesta quarta-feira, 06, uma proposta para se divulgar periodicamente na internet a lista de doadores de campanhas políticas. O projeto foi derrubado por dez votos a nove, com o apoio da oposição - o presidente do PSDB e pré-candidato a presidência da República, senador Aécio Neves (MG), foi um dos votos contrários.