CCJ do Senado sabatina indicada para o STF A procuradora do Estado de Minas Gerais Carmen Lúcia Antunes Rocha será sabatinada hoje pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Na semana passada, ela foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF). Como a sabatina é meramente protocolar, Carmen Lúcia deverá tomar posse em breve no STF na cadeira que ficou vaga com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim.