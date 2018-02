CCJ do Senado derruba proposta de convocar Erenice Depois de quase dois meses tentando aprovar um convite para que a ex-ministra-chefe da Casa Civil Erenice Guerra falasse sobre a denúncia de tráfico de influência na Casa Civil, a oposição foi derrotada hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Por maioria de votos, a base aliada rejeitou a proposta, de autoria do senador Alvaro Dias (PSDB-PR).