CCJ do Senado barra decisão do TSE sobre bancadas A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, projeto que susta resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de abril que alterava a composição das bancadas da Câmara dos Deputados em oito Estados já para as eleições de 2014. O colegiado rejeitou o parecer do senador Pedro Taques (PDT-MT), contrário à proposta, por 12 votos a 10. Agora, só falta a votação no plenário da Casa para a proposta que barrou o TSE passe a vigorar.