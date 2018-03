CCJ do Senado aprova proposta de prorrogação da DRU Numa manobra regimental para apressar a votação da proposta de emenda constitucional (PEC) que prorroga da Desvinculação das Receitas da União (DRU) aprovada parcialmente na Câmara, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovaram hoje uma proposição idêntica, de iniciativa do líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR). O texto prorroga a DRU por cinco anos até 31 de dezembro de 2015.