CCJ do Senado aprova piso de R$ 950 para professor Projeto de lei que define em R$ 950,00 o piso salarial para professores da rede pública da educação básica foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Como já passou pela Câmara dos Deputados, o projeto, assim que tiver sido aprovado pelo plenário do Senado, será enviado ao Palácio do Planalto para ser sancionado pelo presidente da República. A proposta, de autoria do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), estabelece que o piso de R$ 950,00 valerá nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios e beneficiará também aposentados e pensionistas. Foi feito um acordo entre os partidos para que o projeto seja votado hoje ou amanhã no plenário.