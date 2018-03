CCJ do Senado aprova nomes de indicados para CNJ A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou hoje quatro nomes indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e três nomes para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os novos conselheiros atuarão nos próximos dois anos. O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), já encaminhou os nomes ao plenário, que ainda hoje poderá votar o parecer da comissão. Os indicados foram sabatinados antes de receberem os votos dos senadores da comissão.