CCJ do Senado aprova nome de Rosa Weber para o STF O nome da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Rosa Maria Weber Candiota da Rosa foi aprovado por 19 votos favoráveis e três contrários para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), em votação que ocorreu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. Ela foi indicada para ocupar a vaga que foi aberta com a aposentadoria da ministra Ellen Gracie Northfleet.