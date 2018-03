CCJ do Senado aprova mais 2 nomes para o STJ A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, após sabatina, mais dois nomes indicados pela Presidência da República para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão envolve as indicações da juíza do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) Regina Helena Costa e do procurador de Justiça do Distrito Federal Rogério Schietti Machado Cruz. As indicações seguem, agora, para votação em regime de urgência ao plenário.