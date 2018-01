CCJ do Senado aprova cadastramento de pedófilos A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou hoje o projeto de lei da senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) que cria um cadastro dos pedófilos. Pela proposta, qualquer cidadão poderá ter acesso ao banco de dados dos condenados em sentença definitiva pelo crime de pedofilia. O cadastro conterá nome completo, data de nascimento, endereço residencial e do local onde trabalha ou estuda o indivíduo, além de fotografia e o crime pelo qual foi sentenciado.