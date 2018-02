CCJ do Senado aprova a 'PEC da Felicidade' A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou hoje a chamada "PEC da Felicidade". O texto, de autoria do senador Cristovam Buarque (PDT/DF), inclui a "busca da felicidade" entre os direitos fundamentais do cidadão como emenda à Constituição. O projeto segue para votação no plenário do Senado, e, se aprovada, passará ainda Câmara dos Deputados.