CCJ da Câmara deve receber hoje PEC do 3º mandato

O deputado Jackson Barreto (PMDB-SE) protocolou a proposta novamente ontem à noite, e obteve as assinaturas necessárias. Ele entregou o texto com 185 assinaturas, quando o mínimo é de 171. Mas durante à noite, foram retirados alguns apoios e, no final, a secretaria da Mesa confirmou 176 assinaturas. A Secretaria-Geral ficou de plantão até a meia-noite.

Fato semelhante ocorreu na semana passada, quando Barreto entrou com a proposta com 183 assinaturas, mas com a atuação de líderes da oposição e de partidos aliados, 17 apoios foram retirados e o projeto foi devolvido ao deputado. Nesta semana, Barreto continuou recolhendo assinaturas e protocolou o projeto novamente, conseguindo fazer a proposta tramitar. Do total de assinaturas, apenas uma é de deputado da oposição: Betinho Rosado (DEM-RN). As demais são de partidos da base. Na bancada do PMDB foram 50 assinaturas e na do PT, 34.