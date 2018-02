CCJ dá aval para plenário votar cassação de Demóstenes A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado decidiu nesta quarta dar aval para que o processo de cassação do senador Demóstenes Torres (ex-DEM, sem partido-GO) seja apreciado em votação secreta no plenário na próxima quarta-feira, 11. Por 22 votos favoráveis e nenhum contrário, os integrantes da CCJ concluíram que o processo contra Demóstenes não teve qualquer ilegalidade na sua tramitação.