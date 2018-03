CCJ da Assembleia adia decisão sobre mandato de Afif O deputado Fernando Capez (PMDB) pediu nesta quarta-feira, 19, vista do parecer que recomenda a perda do mandato do vice-governador Guilherme Afif Domingos. Com isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) adiou a decisão.