CCJ convida Okamotto a depor sobre dívida de Lula com PT A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou requerimento convidando Paulo Okamotto, presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a comparecer na comissão e esclarecer pontos do seu depoimento à CPI dos Bingos. A oposição considera os argumentos apresentados por Okamotto durante o depoimento contraditórios com o conteúdo da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional, da TV Globo. Lula falou sobre uma dívida com o PT a ele atribuída, de R$ 29 mil, paga por Okamoto. No depoimento à CPI, Okamotto afirmou que o presidente Lula não sabia da dívida. Na entrevista ao Jornal Nacional, Lula relatou ter dito a Okamoto: "Se você quiser que pague, eu não devo nada." Essa frase do presidente, na avaliação da oposição, significa que ele sabia da dívida mas considerava que não cabia a ele pagá-la. Comissões permanentes do Congresso, como a CCJ do Senado, não têm, diferentemente das CPIs, poder de convocar pessoas a prestarem depoimento. Okamotto, portanto, não é obrigado a atender ao convite da CCJ. Contra o requerimento, assinado pelos senadores do PSDB Tasso Jereissati (CE) e Arthur Virgílio (AM), votaram apenas os senadores Romero Jucá (PMDB-RR), Ideli Salvatti (PT-SC) e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE). O senador petista Eduardo Suplicy (SP) votou a favor, afirmando acreditar na declaração de Okamotto, feita à CPI, de que Lula não sabia da dívida. "Se ele (Okamotto) vier aqui, vai reiterar (a declaração). Então, não vejo objeção a que ele compareça", afirmou Suplicy. Essa frase do petista deu início a uma discussão entre Suplicy e Jereissati. "O presidente da República, então, mentiu? Ou o presidente estava mentindo, ou Okamoto cometeu perjúrio, não falou a verdade à CPI", afirmou Jereissati. "Isso será devidamente conhecido", respondeu Suplicy. Nessa altura, o presidente da CCJ, senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), tomou a palavra, impedindo que a discussão prosseguisse. Na avaliação de Arthur Virgílio, a hipótese mais provável é a de que Okamotto teria sido nomeado presidente do Sebrae para, com dinheiro (público) do salário, pagar a dívida. "É muito grave alguém ter pago uma dívida depois de ter sido nomeado para o cargo", afirmou Virgílio. Ele disse duvidar, porém, de que Okamoto compareça à CCJ para esclarecer o caso. A senadora Ideli Salvatti, que é líder do PT no Senado, afirmou que a aprovação do requerimento convidando Okamotto é uma atitude "eleitoreira" da oposição: "Este é um assunto reincidente e está colocado no conceito eleitoreiro".