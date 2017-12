CCJ aprova requerimento para ouvir Daniel Dantas A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a convocação para ouvir o banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity, no dia 7 de junho, em audiência pública. Segundo informou a Agência Senado, os congressistas querem explicações de Dantas sobre a matéria publicada na revista Veja no dia 17 de maio. A reportagem afirma que, em 2003, o então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pediu entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões ao grupo de Dantas. O pagamento não teria ocorrido. A mesma reportagem informa que Dantas teria uma lista de contas bancárias em paraísos fiscais que seriam do presidente Lula e dos ex-ministros José Dirceu, Antonio Palocci e Luiz Gushiken. Daniel Dantas voltou ao cenário político depois que, no dia 10 de maio, foi apresentado à CPI dos Bingos documento dizendo que o PT e o governo Lula tentaram extorquir "dezenas de milhões de dólares" do grupo do banqueiro. O documento foi apresentado pelo líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), durante depoimento do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira. Além de Dantas, o requerimento convoca também a irmã do banqueiro, Verônica Dantas, e o presidente do Citibank, Gustavo Marin.O pedido de convocação de Daniel Dantas para depor na Comissão, foi anunciado na terça-feira à noite, pelo senador Arthur Virgílio, líder do PSDB no Senado.