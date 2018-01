CCJ aprova regra eleitoral mais rígida A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) que obriga os chefes do Poder Executivo - presidente da República, governadores e prefeitos - a deixar o cargo seis meses antes da eleição que forem disputar. O texto será agora votado em dois turnos no plenário, antes de ser submetido aos deputados.