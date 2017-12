CCJ aprova plebiscito sobre reeleição e voto obrigatório A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de decreto legislativo que prevê a realização de plebiscitos sobre o fim do voto obrigatório e da reeleição dos membros do Executivo e sobre a adoção de financiamento público de campanha. Segundo informou a Agência Senado, o projeto, de autoria do senador Gerson Camata (PMDB-ES), recebeu substitutivo do relator, senador Jefferson Péres (PDT-AM), para determinar a consulta à população ainda sobre a redução da maioridade penal. O tópico não foi votado, e será reapresentado quando a matéria for analisada no Plenário.