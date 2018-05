CCJ aprova PEC sobre votação da Lei Orçamentária Anual A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 30, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prevendo que a sessão legislativa do ano não será finalizada sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). A PEC 50/2004, de autoria do senador Pedro Simon (PMDB-RS) e relatada pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR), seguirá agora para apreciação do plenário da Casa.