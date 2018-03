CCJ aprova mudanças nas regras da fidelidade partidária

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) aprovou nesta quarta-feira, 2, por 33 votos a 8 alterações nas regras da fidelidade partidária para os políticos. A proposta do deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) introduz como principal modificação a criação de uma espécie de janela que permite a troca de partidos até um mês antes do término do prazo de filiação que possibilite a candidatura. Mas só será permitida a mudança de partido, sem a punição prevista na lei atual, se o candidato disputar na mesma circunscrição que está inscrito hoje. Por exemplo, se for deputado só pode mudar de partido se for para se candidatar a deputado. O projeto de lei complementar segue agora para votação no plenário da Câmara, e deve ser apreciado apenas depois das eleições de outubro. Depois terá que ser submetido ainda ao Senado. Com isso, os seus efeitos só deverão valer nas eleições gerais de 2010. A base do governo votou em peso a favor do projeto. A oposição (PSDB,DEM e PPS) foi contra. O argumento é de que a mudança no projeto de fidelidade fará com que o governo volte a tentar assediar seus quadros para tentar aumentar a base de apoio dentro do Congresso. Para o deputado Efraim Filho (DEM-RN) com a aprovação do projeto na CCJ, foi criada a "janela da traição". Agora os deputados têm hora e horário marcado para trair seus partidos políticos", afirmou.