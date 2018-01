CCJ aprova Maria Thereza Rocha de Assis Moura para o STJ A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)do Senado aprovou a indicação da advogada paulista Maria Thereza Rocha de Assis Moura para compor o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 17 votos favoráveis e uma abstenção. Conforme informou a Agência Senado, a indicação ainda será submetida à apreciação pelo Plenário. Ela poderá ser a quinta mulher a ingressar no STJ, ocupando a vaga que foi aberta com a aposentadoria do ministro José Arnaldo da Fonseca. Maria Thereza é doutora em Direito Processual, graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e atua nas áreas cível e criminal.