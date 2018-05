CCJ aprova legalização de bingos e caça-níqueis A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje, por 40 votos contra 7, relatório do deputado Régis de Oliveira (PSC-SP) ao projeto que legaliza no País os jogos de bingo, vídeo bingo e vídeo jogo, também conhecido como caça-níquel. Ficaram de fora do projeto os cassinos, jogo do bicho e outras modalidades de jogos de azar. Já aprovado em outras comissões o projeto vai agora a plenário.