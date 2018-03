CCJ aprova Fux para o STF e matéria segue a plenário Após quatro horas de sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por unanimidade, a indicação de Luiz Fux para a 11ª vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A matéria será apreciada ainda hoje pelo plenário do Senado, que deve referendar a decisão da CCJ.