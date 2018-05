CCJ aprova fim do voto secreto para perda de mandato A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou hoje medida que institui o fim do voto secreto em processos de perda de mandato parlamentar. A iniciativa, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), faz parte de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 38, de 2004, votada hoje pelos parlamentares que compõem a comissão. Além da aprovação do voto aberto, a medida acaba com o sigilo na aprovação ou exoneração de autoridades e na apreciação de veto do presidente da República a projetos de lei.