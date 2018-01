CCJ aprova fim de aposentadoria a juiz acusado de crime Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado acaba com um dos principais benefícios dos juízes e membros do Ministério Público (MP) brasileiro: a aposentadoria compulsória, com rendimentos proporcionais, como pena máxima para acusados de cometer crimes. O texto altera a Constituição e permite que magistrados percam seus cargos por decisão de dois terços dos membros do tribunal ao qual estiver vinculado.