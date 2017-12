CCJ aprova Carmen Lucia para o STF A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por unanimidade, a indicação da procuradora do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Para que ela tome posse é necessário ainda que o plenário do Senado confirme a indicação. Carmen Lúcia ocupará a vaga desocupada há mais de um mês, quando o então presidente do STF, Nelson Jobim, se aposentou.