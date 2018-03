CCJ adia suspensão da discussão sobre Petro-Sal A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) adiou por uma semana a votação de um pedido de suspensão temporária de discussão do projeto de lei que cria a Petro-Sal. Durante esse período, os senadores irão discutir com o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR) e com Tasso Jereissati (PSDB-CE) - autor do requerimento - a possibilidade de convencer o governo a retirar os pedidos de urgência dos quatro projetos que formam o marco regulatório do pré-sal e estabelecer um calendário de votações das matérias.