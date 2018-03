CCJ adia debate sobre fim do voto secreto em cassações

Dezenas de sindicalistas lotaram o plenário da sessão contra a possibilidade de aprovação do projeto sobre terceirização que, na visão deles, precariza as relações trabalhistas. "A finalidade do projeto é diminuir salários e benefícios", avaliou o líder da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. Ao final, o relator do projeto, deputado Arthur Maia (PMDB/BA), anunciou seu parecer favorável à constitucionalidade do projeto e, com um pedido de vistas coletivo, o projeto foi retirado de pauta e deverá voltar às discussões em 9 de julho. O objetivo é buscar um acordo entre representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo.

No fim da sessão, o presidente da Comissão, deputado Décio Lima (PT/SC), ressaltou que a aprovação da PEC sobre o voto aberto foi cobrada na reunião do colégio de líderes, nesta terça-feira pela manhã. Ele foi lembrado por outros parlamentares que a expectativa é que a proposta seja aprovada em 2 de julho.