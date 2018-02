CCJ adia audiência com Meirelles sobre Panamericano

A audiência estava marcada para amanhã, mas a pedido dos convidados foi adiada para a próxima semana. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) já havia convidado Meirelles para participar de reunião, também no dia 24, para fazer um balanço trimestral sobre as ações do BC. Com o adiamento da reunião sobre o Panamericano, CCJ e CAE devem fazer reunião conjunta para ouvir Meirelles sobre ambos os assuntos.

O Banco Panamericano recebeu, na semana passada, um aporte de R$ 2,5 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Apuração do BC encontrou problemas nos balanços do banco e apontou a necessidade do socorro financeiro. No fim do ano passado, a Caixa Econômica Federal comprou 49% das ações do banco. Auditorias contratadas pela Caixa e pelo grupo Silvio Santos não detectaram os problemas na instituição.