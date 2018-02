Caxias do Sul teve maior protesto no Rio Grande do Sul em 2013 Aconteceu em Caxias do Sul, a 130 km de Porto Alegre, o maior protesto do Estado, com 35 mil manifestantes, em 21 de junho de 2013. Houve confronto com a polícia, foram presas 22 pessoas e 15 policiais ficaram feridos. A Brigada Militar admitiu que foi surpreendida pelo grande número de pessoas no ato.